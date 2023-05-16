اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:41 م
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ضبط المتهمين بالتعدى على سيدات بالغربية بسبب خلافات عائلية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:10 م
ضبط المتهمين بالتعدى على سيدات بالغربية بسبب خلافات عائلية سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً تضرر سيدة من قيام زوج نجلتها وشقيقه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر" مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" ، مقيمين بدائرة المركز) بقيام (زوج نجلة "القائمة على النشر" وشقيقه - مقيمان بذات العنوان) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية . 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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