ضبط المتهمين بالتعدى على سيدات بالغربية بسبب خلافات عائلية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً تضرر سيدة من قيام زوج نجلتها وشقيقه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ونجلتها ونجل خالة القائمة على النشر" مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" ، مقيمين بدائرة المركز) بقيام (زوج نجلة "القائمة على النشر" وشقيقه - مقيمان بذات العنوان) بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة المُبلغة عن طريق استخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات عائلية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.