اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:23 م
شاهد.. صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962 صورة نادرة لترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962م.
 
الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة نفذت خطة تطوير شاملة حولت بها ترعة المريوطية لمنطقة حضارية خدمية تضم كورنيشا سياحيا ومواقف سيرفيس نموذجية ونقاط خدمية مميزة.
 
شهدت الترعة خلال المرحلة الأولى من خطة التطوير، تغطية جزء من مسار الترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري بديل عن المواقف العشوائية، فضلا عن إقامة كورنيش وممشى سياحي ونقاط ترفيهية وأكشاك ومطاعم حضارية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر.
 
وتشهد الترعة في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير وتأهيل وتغطية بـ5 قطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.
 
IMG_9329
 
 

ترعة المريوطية

المريوطية

شارع الهرم

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

مشروعات حضارية لخدمة المتحف المصرى الكبير.. تغطية ترعة المريوطية لإنشاء ممشى سياحى ومواقف نموذجية ونقاط خدمية.. تطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة.. ومشروع إسطبلات حضارى بالأهرامات على مساحة 18 ألف متر

الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 ص

محافظ الجيزة يعاين مواقع تحويلات المرافق بمشروع تطوير ترعة المريوطية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:56 م

مجمع مواقف سرفيس جديد بالمنطقة المغطاة من ترعة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل

الخميس، 04 مايو 2023 08:39 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة