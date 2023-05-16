اليوم السابع
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شاهد الطفل "محمد" موهبة في تلاوة القرآن.. ويحلم بلقب "القارئ الطبيب".. فيديو

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:00 ص
شاهد الطفل "محمد" موهبة في تلاوة القرآن.. ويحلم بلقب "القارئ الطبيب".. فيديو الطفل محمد عبد القادر
بنى سويف هانى فتحى

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"الطبيب القارئ"..  لقب يحلم بتحقيقه الطفل المعجزة حافظ القرآن الكريم محمد محمود عبدالقادر ابن قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.
 
الشيخ محمد كما يحلو لأهالى مركز سمسطا أن يلقبوه، هو طالب فى الصف السادس الابتدائى الأزهرى، نجح فى حفظ القرآن الكريم وهو فى عمر الثمانية اعوام من عمره.
 
"اليوم السابع" التقى الطفل الشيخ محمد محمود عبدالقادر ابن قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، والذى أكد على أنه يحلم أن يكون الطبيب القارئ فى المستقبل.
 
 
وقال الطفل محمد محمود عبدالقادر أنه تلميذ فى الصف السادس الابتدائى الأزهرى بمعهد دشطوط بمركز سمسطا، مشيرا إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره.
 
وأضاف محمد محمود عبدالقادر أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو فى عمر الرابعة من عمره مشيراً إلى أنه ختم حفظ القرآن الكريم وهو فى الثامنة من عمره.
 
وقال محمد محمود عبدالقادر أن أسرته هى الداعمة له، مشيراً إلى أنه من أسرة حافظة لكتاب الله فشقيقته الكبرى ختمت القرآن الكريم كاملاً، وشقيقته الصغرى حافظة لخمسة أجزاء من القرآن الكريم وهى الان عمرها خمسة أعوام.
 
وقال محمد أن مثله الأعلى فى التلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوى، مشيراً إلى أنه يسعى للتفوق الدراسى من أجل الالتحاق بكلية الطب جامعة الأزهر وان يكون الطبيب القارئ.
 
وأضاف محمد محمود عبدالقادر أنه شارك فى العديد من المسابقات وحصل على العديد من الجوائز، مشيراً إلى أنه يقوم بتلاوة القرآن الكريم فى العديد من الاحتفالات داخل سمسطا وخارجها.

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حفظة القرآن الكريم

محمد محمود عبدالقادر

المنشاوي



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