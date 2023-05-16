وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن الخدمات الإنسانية بالمسجد الحرام، تتضمن خدمة دفع العربات المجانية التطوعية في المطاف والمسعى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه المكاني للمواقع والمرافق داخل المسجد الحرام وساحاته، وكذا توزيع المظلات الشمسية لحماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أشعة الشمس أثناء تأدية العمرة، وإثراء تجربة ضيف الرحمن ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأشار الشلوى إلى أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية تسعى وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) لتوفير كامل الخدمات والتسهيلات اللازمة وتوفير قولفات مخصصة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتفعيل مبادرة الإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في داخل المسجد الحرام وساحاته، وتقديم خدمة الضيافة والإفطار، وتوفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة وسلامة القاصدين لتحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وساحاته، وتلبية احتياجات القاصدين وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مناسكهم.