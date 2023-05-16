وقال روجكوف، لوكالة "تاس" الروسية، إن "اللجنة البارالمبية الدولية أرسلت إلينا خطاب تأكيد بشأن إعادة عضويتنا في المنظمة الدولية تماشيا مع قرار محكمة الاستئناف".



وتابع:"تحتوي الرسالة أيضًا على معلومات أولية حول الجمعية العامة والتي من المقرر أن تستضيفها البحرين في أواخر سبتمبر، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لتقديم المقترحات على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة".



وكان قد تم تعليق عضوية روسيا في نوفمبر 2022، فيما قدمت قدمت اللجنة البارالمبية الروسية طلبًا في 26 ديسمبر 2022 ضد قرار الجمعية العامة بتعليق الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أجل غير مسمى من البطولات الرياضية الدولية.



وكان من المقرر أن يشارك الرياضيون الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد بكين للمعاقين في عام 2022 ، لكن الاتحاد الدولي للبراءات قرر تعليقهم بسبب الوضع في أوكرانيا.