اليوم السابع
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رئيس مجلس الأمناء والآباء يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الإعدادية والثانوية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:05 م
رئيس مجلس الأمناء والآباء يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الإعدادية والثانوية امتحانات -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن تشكيل غرفة عمليات المجلس لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وتستمر الغرفة فى عملها خلال فترة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.

 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن المجلس يتابع سير الامتحانات أولاً بأول عن طريق مجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.

 

وشدد "علام" على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات في الخروج بامتحانات نهاية العام لصفوف النقل بشكل منضبط، وكذلك الجهود المبذولة لضبط العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء يتابع تجهيزات استراحات المعلمين المكلفين للعمل بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات تقدم كافة سبل الدعم الممكنة من أجل انتظام سير الامتحانات.

 

وأكد "علام" أن غرفة عمليات المجلس تتلقى شكاوي أولياء الأمور والمعلمين خلال فترة الامتحانات عبر جروب غرفة عمليات الأعلى للأمناء على تطبيق واتس آب، بجانب أرقام شكاوي المجلس، وتتفاعل مع جميع الشكاوي لحلها في إطار القانون والقرارات الوزارية المنظمة.


التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

غرفة عمليات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

اخبار مصر



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