جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، الإثنين، بمقر الحكومة الجزائرية بالعاصمة، للوزير البرتغالي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، تناول هذا اللقاء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية - البرتغالية التي انطلقت أعمالها أمس وحتى صباح اليوم بالجزائر.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى "الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها، مؤكدين على إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.