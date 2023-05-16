دراسة: الأشخاص الذين يعانون من الشخير أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر

كتبت رانيا عامر

أكدت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر والسكتات الدماغية. وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

كشفت الدراسة، عن أن ضيق التنفس يسبب الشخير بصوت عالي، كما ان التعرض الي اضطرابات النوم تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر . وكلما انخفضت المدة الطبيعية للنوم ، تزيد المادة البيضاء بالدماغ.

وأكدت دراسات متعددة أن قلة النوم العميق تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وزيادة كمية المادة البيضاء بالدماغ والتي تسبب الضغط على الخلايا العصبية.

ومن جانبه قال الدكتور دييجو كارفالو، ان أعراض انقطاع النفس اثناء النوم او ضيق التنفس، وإحداث أصوات الشخير والاختناق والتحرك في الليل ، هي إحدى علامات الآفات الصغيرة التي تظهر في فحوصات الدماغ، والمعروفة باسم فرط كثافة المادة البيضاء، والتي تصبح أكثر شيوعا مع تقدم العمر أو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

وتابع : هذه المؤشرات الحيوية هي علامات حساسة لأمراض الأوعية الدموية الدماغية المبكرة ، حيث ان مشاكل اضطرابات النوم تؤثر على المؤشرات الحيوية للدماغ ، مما تسبب أحيانا الإصابة بالزهايمر مع مرور الوقت .