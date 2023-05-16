حبس المتهمين بسرقة توك توك والتعدى على قائده فى فايد بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية حبس المتهمين بسرقة توكتوك من قائده بالإكراه وإصابته فى قرية فنارة دائرة مركز فايد 4 ايام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بدائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز فايد لمكان الواقعة.

وبالفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة" مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلب منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار).

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط مباحث مركز فايد لفحص البلاغ والوصول لمرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بمحافظة السويس).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بمشاركة آخر "سيئ النية" اخفوا لديه المركبة المشار اليها.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.