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حاكم مصرف لبنان: المذكرة الفرنسية باعتقالى انتهاك للقوانين الدولية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:08 م
حاكم مصرف لبنان: المذكرة الفرنسية باعتقالى انتهاك للقوانين الدولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة لتوقيفه، معتبرا أن المذكرة انتهاك للقوانين الفرنسية والدولية.

وقال رياض سلامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القاضية الفرنسية، اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة.

وكانت قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن ممثلو الادعاء في فرنسا يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتهم "الاحتيال".

 

 


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