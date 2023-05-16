ثقافة شمال سيناء تطلق موسمها المسرحى الجديد بعرض "شحاتين وحرامية"

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق فرع ثقافة شمال سيناء ، موسم العروض المسرحية، بعرض الدراما الاستعراضية الغنائية "شحاتين وحرامية" على مسرح قصر ثقافة العريش.

قال أشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء، إن الأحداث تدور حول مجموعة من اللصوص والشحاذين يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.

وأشار إلى أن الدراما الغنائية الاستعراضية تأليف الدكتورعاطف عبد الرحمن، أشعار عبد الكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى هنواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويستمر العرض حتى الأربعاء 17 مايو الحالي.

وأوضح مدير فرع ثقافة شمال سيناء، أن العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، لافتا تشهد العريش زخما ثقافيا بفعاليات تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد حاليا فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر" لما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة، وتستقبل قريبا اختبارات وتدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة بأرض الفيروز.

يأتى ذلك ضمن توجيهات الاستاذه الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والفنان هشام عطوه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بنشر الوعى الفنى والثقافى ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى .