أسوان- صلاح المسن

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الموقف الدولى بكركر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في"تصريحات صحفية" إلى قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بتنفيذ أعمال الإنارة والإضاءة للمسار الملاحي الممتد من مرسى عبارات مدينة أبو سمبل السياحية ، وصولاً إلى مرسى حجر الشمس بقسطل ليعمل على مدار اليوم، وخاصة أنه تم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل، وتم وضع الشمندورات المضيئة بما يساهم فى استيعاب حركة الوافدين حيث تعمل على هذا المسار عبارات نقل الأفراد والسيارات

ولفت محافظ أسوان ، إلى أنه بالتوازى تم وصول 2 كرفان منحة من منظمة اليونيسف لإستغلالهم كدورات للمياه ، ويتم حالياً نقلهم إلى منفذ قسطل، وتجهيزهم وذلك ضمن الجهود المقدمة للوافدين من السودان .

وأشار أشرف عطية، إلى أنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

موضحاً بأن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة يومياً، من المحافظة بالموقف البرى الدولى بكركر لتوفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان، من خلال منظومة متكاملة تساهم فيها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومجموعات الشباب والرياضة والمتطوعين.



_ تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بأبو سمبل السياحية بأسوان (1)



_ تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بأبو سمبل السياحية بأسوان (2)



_ تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بأبو سمبل السياحية بأسوان (3)



_ تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بأبو سمبل السياحية بأسوان (4)



_ تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحى بأبو سمبل السياحية بأسوان (5)