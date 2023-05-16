"تموين بورسعيد" تضبط دهانات بلاستيكية منتهية الصلاحية بحى الزهور

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض حملات تموينية مكثفة بالأحياء، للتأكد من سلامة السلع الغذائية وغيرها من المنتجات العامة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبقيادة هانى شاكر مدير إدارة تموين غرب وسامى ياسين وعصام العاصى من كبار مفتشى إدارة تموين الزهور.

أسفرت الحملة من ضبط ربع طن من الدهانات والبويات البلاستيكية المستخدم فى تشطيب الأسقف والحوائط وديكورات الحوائط منتهية الصلاحية، فضلاً كونها مختلفة الأوزان والمسميات والمركات وتباع للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك داخل أحد محلات الدهانات بدائرة حى الزهور.

وبالفحص تبين أن هذه الدهانات منتهية الصلاحية، وتسبب أضراراً مادية للمواطنين، وأضرارًا أخرى جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتأكُلها، نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج، وذلك لانتهاء صلاحيتها مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحفظ على الكميات المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.