اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين بورسعيد" تضبط دهانات بلاستيكية منتهية الصلاحية بحى الزهور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:46 م
"تموين بورسعيد" تضبط دهانات بلاستيكية منتهية الصلاحية بحى الزهور جانب من المضبوطات
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض حملات تموينية مكثفة بالأحياء، للتأكد من سلامة السلع الغذائية وغيرها من المنتجات العامة حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
وعلى الفور تم تشكيل لجنة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبقيادة هانى شاكر مدير إدارة تموين غرب وسامى ياسين وعصام العاصى من كبار مفتشى إدارة تموين الزهور.
 
أسفرت الحملة من ضبط  ربع طن من الدهانات والبويات البلاستيكية المستخدم فى تشطيب الأسقف والحوائط وديكورات الحوائط منتهية الصلاحية، فضلاً كونها مختلفة الأوزان والمسميات والمركات وتباع للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك داخل أحد محلات الدهانات بدائرة حى الزهور.
 
وبالفحص تبين أن هذه الدهانات منتهية الصلاحية، وتسبب أضراراً مادية للمواطنين، وأضرارًا أخرى جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتأكُلها، نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج، وذلك لانتهاء صلاحيتها مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى.
 
وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحفظ على الكميات المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
المضبوطات (1)
المضبوطات 

المضبوطات (2)
المضبوطات

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تموين بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة