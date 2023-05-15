ضبط 1800 عبوة كيك منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور في طنطا

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1800 عبوة كيك منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وتم تشكيل حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت ياسر مراد ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا وتم ضبط 1800 عبوة كيك انتهاء 15 مارس الماضى، داخل مخزن مواد غذائية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.