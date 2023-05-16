اليوم السابع
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تعرف على سبب ارتداء شيخ الأزهر "طاقية" مع ملابس الإحرام أثناء العمرة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:50 ص
تعرف على سبب ارتداء شيخ الأزهر "طاقية" مع ملابس الإحرام أثناء العمرة فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب فى العمرة
كتب لؤى على

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أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ،مناسك العمرة، حيث توجه مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر يلتقي فضيلته عدد من المسئولين بالمملكة.

وعلق البعض على الصورة المتداولة لفضيلته وهو يصلي بملابس الإحرام ويرتدى طاقية من المخيط، وقد أوضح مصدر مقرب أن فضيلته كان قد انتهي من العمرة وقص الشعر، ونظرا لكون فضيلته لا يتحمل الهواء البارد ارتدى الطاقية لحين الانتهاء من صلاته .

وقبيل مغادرته لمصر كانت آخر أنشطة فضيلته خلال اجتماع المجلس؛  كرم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحصوله على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي جائزة «أفضل رئيس قطاع».

وقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف التهنئة إلى  الدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لحصول الجامعة على المركز الثاني في جائزة تمكين المرأة.

وتعهد رئيس الجامعة ببذل المزيد من العطاء والاخلاص في أداء رسالته تجاه كعبة العلم وقبلة العلماء «جامعة الأزهر»؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بها على مستوى العالم في جميع المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.


مناسك العمره

شيخ الازهر

العمرة

شيخ الازهر في العمرة



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