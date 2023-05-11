"تضامن الغربية": قافلة طبية جديدة لدعم الأسر الاولى بالرعاية

الغربية محمد طارق

نظمت ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، بالمشاركة مع مكتب مشروعات الأورمان قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى طنطا الجامعى، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسئولى ادارة المستشفى والاطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي ل 80 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي بلشاي و كفر المحروقي مركز كفر الزيات، وكوم عبود مركز بسيون، و سبطاس مركز طنطا، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .