اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 42 ألف دولار بتهمة الإتجار فى العملة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:53 م
تجديد حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 42 ألف دولار بتهمة الإتجار فى العملة دولار، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت غرفة المشوره بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صاحب شركة 45 يوما بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بعدما ضبط بحوزته 45 ألف دولار .

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث ، بقيام المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي ، وبأجراء التحريات تبين صحة المعلومات ، حيث تم عمل كمين للمتهم وبضبطه عثر معه على مبلغ 42 ألف دولار أمريكى ، حيث كشفت التحريات أن المتهم يتاجر في العملة خارج السوق المصرفي ، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي .

 


اخبار الحوادث

النقد الاجنبى

الدولار

عقوبة الاتجار في العملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة