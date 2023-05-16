تجديد حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 42 ألف دولار بتهمة الإتجار فى العملة

كتب كريم صبحى

قررت غرفة المشوره بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صاحب شركة 45 يوما بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بعدما ضبط بحوزته 45 ألف دولار .

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث ، بقيام المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي ، وبأجراء التحريات تبين صحة المعلومات ، حيث تم عمل كمين للمتهم وبضبطه عثر معه على مبلغ 42 ألف دولار أمريكى ، حيث كشفت التحريات أن المتهم يتاجر في العملة خارج السوق المصرفي ، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي .