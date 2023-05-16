بريطانيا واليابان تجددان اتفاقية العلوم والتكنولوجيا طويلة الأمد بينهما

أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة واليابان قامتا بتجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا طويلة الأمد بين البلدين.



ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإنه تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل وزير العلوم البريطاني جورج فريمان ووزير الدولة ناكاتاني شينيتشي من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة اليابانية طوكيو .



من جانبه، قال وزير العلوم البريطاني جورج فريمان "إن اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وقوة علمية وتكنولوجية".



وتابع: " العديد من الحائزين على جائزة نوبل كان مولدهم من اليابان أكثر من أي دولة أخرى في آسيا والمحيط الهادئ حيث يعد تقريب نقاط القوة الفريدة لليابان من الخبرة العلمية والبحثية ذات المستوى العالمي في المملكة المتحدة فرصة هائلة لكلا بلدينا ، لتجميع مهاراتنا وخبراتنا بينما نتعامل مع بعض أكبر التحديات التي تواجه العالم كل ذلك أثناء تنمية اقتصاداتنا و خلق فرص عمل".



وأوضح فريمان أن المملكة المتحدة سترقى بتعاونها مع اليابان في العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى آفاق جديدة حيث يفتح الاتفاق المتجدد المزيد من الفرص للتعاون الوثيق لتقديم أحدث التقنيات الجديدة إلى السوق.



ومن المقرر أن يركز على المجالات ذات الأولوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا النظيفة والتي ستكون ضرورية لتنمية الاقتصاد الذي يعد أحد الأولويات الخمس الرئيسية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



وأضاف وزير العلوم البريطاني جورج فريمان "هذه الصفقة هي مجرد دليل آخر على طموح المملكة المتحدة في أن تصبح قوة علمية عظمى عالمية من خلال تعميق التعاون في علوم وتكنولوجيا الغد مع الدول ذات التفكير المماثل مثل اليابان وكذلك بقية دول مجموعة السبع لتأمين مستقبلنا الجماعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الحياة".