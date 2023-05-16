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بايدن يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكى.. ويؤكد: أزمة الديون مصطنعة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:11 م
بايدن يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكى.. ويؤكد: أزمة الديون مصطنعة الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكى بالتوقف عن ما وصفه بـ"سياسة اللعب على حافة الهاوية"، مؤكدا أن أزمة التخلف عن سداد الديون مصطنعة.

 

وكتب بايدن على تويتر: "إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها، فسوف يسقط اقتصادنا في حالة ركود وستتضرر سمعة أمتنا العالمية".

 

وقال: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتوقفوا عن ممارسة سياسة حافة الهاوية بالإيمان الكامل للولايات المتحدة".

 

ويذكر أنه منذ نحو 3 أشهر حذرت الخزانة الأمريكية من أن الحكومة قد وصلت إلى حد الدين الأقصى واتخذت الوزارة "إجراءات استثنائية" لاستمرار دفع الفواتير.

 

وتضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، وأنه لا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري، لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.


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