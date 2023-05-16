اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:55 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكي يحذر من عدم التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:29 م
الرئيس الأمريكي يحذر من عدم التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي الرئيس الأمريكي، جو بايدن
أ ش أ

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حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من عواقب كارثية للاقتصاد الأمريكي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة، وتفادي التخلف عن السداد.


وقال بايدن، قبل اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ تولينا المنصب، وفرنا، خلال عامين، وظائف بعدد أكبر مما حققه أي رئيس في أربع سنوات". 


وأضاف: "لكن إذا دفعنا الجمهوريون في مجلس النواب إلى التخلف عن السداد، فقد نفقد 8 ملايين وظيفة، مما سيدمر تقدمنا الاقتصادي"، محذرًا من أن التخلف عن السداد ليس خيارًا. 


يشار إلى أن الجمهوريين، يطالبون وهم الأغلبية، بربط أي زيادة في سقف الدين الذي تحدده الحكومة لنفسها بخفض في الإنفاق.


من جانبها، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، مجددًا من أن مواردها المالية قد تعجز عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول الأول من يونيو، وهو ما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة وعلى الأرجح إلى انكماش اقتصادي حاد وفقًا لخبراء اقتصاديين.


أمريكا

جو بايدن

الاقتصاد الأمريكى

دين الحكومة



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