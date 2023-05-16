انطلاق حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" داخل قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى ( حياة كريمة ) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو . تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في" تصريحات صحفية " بأن ذلك يأتى ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والمعيشى والثقافى للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الحملة تستمر على مدار خمسة أيام حيث تضمن اليوم الأول والثانى لها تنفيذ 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى 11633 رجل وسيدة وطفل وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين ، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت الي أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وعمل محاكاة لأساليب وطرق مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء والمشاركة بإيجابية لحماية إستقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع ، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية ، مع التعريف بدورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة ) .

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى بأن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم أمسية ثقافية تضمنت رفع الوعى بالأهداف الرئيسية لمشروع تنمية الأسرة المصرية ، بجانب تنظيم مجموعة من العروض الفنية والإستعراضية التى شهدها عدد كبير من أهالى قرية العطوانى بمركز إدفو .