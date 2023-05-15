انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة لشهر مايو اليوم

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر مايو الجاري، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الاثنين وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.