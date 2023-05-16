النيابة تقرر حبس أب وزوجته متهمين بتعذيب ابنته الطفلة حتى الموت بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة فى مشتول السوق بمحافظة الشرقية حبس أب وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بتعذيب طفلته حتى الموت والاعتداء بالضرب والتعذيب على طفله الأصغر داخل منزله فى مركز مشتول السوق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول الطفلة "سدن إ ه" 9 سنوات، جثة هامدة، وشقيقها "هاشم" 6 سنوات، مصابًا بحروق قديمة فى الجسد.



وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تعانى من فرط فى الحركة وهى وشقيقها يعانيان من إعاقة، وأن والد الطفلة منفصل عن والدتهما ومتزوج من أخرى، فيما عثر بجسد الطفلة على آثار عدة حروق، وتبين أن الطفلين بهما آثار تعذيب.



تم ضبط الأب المتهم وزوجته، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وقررت كذلك عرض شقيقها على الطب الشرعى وإرسال تقرير بحالته وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.