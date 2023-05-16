اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المجلس الأعلى للاستثمار يخفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من قيود التأسيس

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:43 م
المجلس الأعلى للاستثمار يخفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من قيود التأسيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
 
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
 

السيسي

الرئيس السيسي

الاعلى للاستثمار

عاجل

المجلس الأعلى للاستثمار

تأسيس الشركات

تكلفة تأسيس الشركات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:31 م

الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتانى تثمن دور مصر الرائد على المستويين العربي والأفريقي.. الرئيس يؤكد تطلع القاهرة لمساعدة موريتانيا فى تطوير وبناء القدرات والكوادر بمختلف المجالات

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:27 م

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لمساعدة موريتانيا فى تطوير وبناء القدرات والكوادر

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:20 م

الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى تشيد بدور مصر الرائد على المستويين العربي والأفريقي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة