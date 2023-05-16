الفوائد الصحية لتناول الرنجة.. منها تحسين صحة القلب

كتبت رانيا عامر



فوائد تناول الرنجة : تحتوي الرنجة على مستويات عالية من الحديد ، مما يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين ، وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تساعد الدم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتى تلعب دورا مهما تقليل مخاطر الإصابة بامراض القلب ، وإليك فوائد تناول الرنجة ، وفقا لما نشره موقع webmd. ​1.تحسين صحة القلب

يوصي خبراء التغذية بتناول المزيد من الأسماك من أي نوع هو أنه ثبت أنه يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب. وتعمل أوميجا 3 تساهم بشكل كبير من انتظام ضربات القلب السريعة. 2. تعزز دماغ الجنين اكدت الدراسات الحديثة ان الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية أيضًا لنمو دماغ الجنين.كما اوضح فريق من اباحثون أن أطفال النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا أثناء الحمل ينجبون اطفال يتميزون بالذكاء والسلوك والنمو بشكل أفضل. اكدت الدراسات الحديثة ان الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية أيضًا لنمو دماغ الجنين.كما اوضح فريق من اباحثون أن أطفال النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا أثناء الحمل ينجبون اطفال يتميزون بالذكاء والسلوك والنمو بشكل أفضل.



3.دعم وظائف الجسم الأساسية

وكشف الاطباء ان الرنجة تحتوي على فيتامين ب 12 ، الذي يدعم العديد من الوظائف في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك وظائف المخ السليمة وصيانة الخلايا العصبية الصحية. جنبا إلى جنب مع حمض الفوليك، فإنه يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء.



4.منع فقر الدم

تحتوي الرنجة على مستويات عالية من الحديد ، مما يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين ، وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تساعد الدم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. عندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين للقيام بهذه الوظيفة بشكل جيد ، مما يؤدي إلى فقر الدم. يمكن أن يجعلك فقر الدم تشعر بالتعب والدوار ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التنفس والصداع.