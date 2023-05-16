العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة متحللة في ظروف غامضة بكرداسة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة داخل شقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات والمناظرة، أن الجثة لسيدة تم العثور عليها متحللة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.