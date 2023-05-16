اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:33 ص
العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة متحللة في ظروف غامضة بكرداسة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة داخل شقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات والمناظرة، أن الجثة لسيدة تم العثور عليها متحللة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


العثور على جثة

جثة سيدة

مركز كرداسة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة