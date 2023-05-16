الصحة تحذر من المضادات الحيوية: لا تؤخذ إلا تحت إشراف طبى ووصفة من طبيب

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطر تناول المضادات الحيوية دون الرجوع للاطباء مؤكدة أن الافراط فى تناولها يساهم فى الحد من فاعليتها تجاه البكتيريا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب تجنب المضادات الحيوية التى يرشحهاالبعض وتابعت أن المضادات الحيوية تؤخذ بوصفة طبية من الطبيب المعالج فقط.

تعالج المضادات الحيوية الأدوية العديد من الالتهابات البكتيرية، لكن الخبراء يخشون من المبالغة فى وصفها، وحسب ما ذكره موقع HELTHY فالمضادات الحيوية مجموعة من الأدوية الموصوفة تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات التى تسببها البكتيريا.

إنها ليست فعالة ضد الالتهابات الفطرية أو الفيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، وهناك فئات أخرى من الأدوية مصممة لعلاج تلك العدوى، نظرًا لأن الحساسية تجاه بعض المضادات الحيوية، مثل البنسلين وأدوية السلفا شائعة، فمن الأفضل دائمًا معرفة فئة فرعية من المضادات الحيوية الموصوفة لك.