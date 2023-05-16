السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لجزار فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لآخر ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر 4 عام 2022 بدائرة قسم الجنوب والمتهم فيها "م. ال. م"، ويبلغ من العمر 27 عاما، و"م. م. م"، ويبلغ من العمر 55 عاما، و"م. م م"، ويبلغ من العمر 25 عاما، حيث ضربوا المجني عليه محمد حسن حجازي محجوب عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان التي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بضربه بالسلاح الأبيض في يده اليسرى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة، والتي تخلف لديه منها عاهة مستديمة تقدر بنسبه 5%، وقام المتهم الآخر بإطلاق عياراً نارياً صوبه إلا أنه حيد عن الهدف، قاصدين من ذلك إحداث إصابته وحاذوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش في غير الحالات المصرح بها قانونا، وأحرزوا ذخائر تستعمل على السلاح الناري وأحرزوا سلاحاً أبيضاً سكين.

وثبت بتقرير قسم تحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 10 مللي صالح للاستعمال، وتم إطلاق عيار ناري منه، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن اصابته تخلف عنها باليد اليسرى نقص بمنفعة ووظيفة الإصبع الوسطى، الأمر الذي يعد عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ 5 %.

حكمت المحكمة بمعاقبة كل من مراد الخضر السيد محمد، ومحمد محمد معاطي معاطي، ومحمد محمد محمد معاطي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 الاف جنيها عما أسند اليهم، ومصادرة السلاحين الأبيض والناري المضبوطين، والزمتهم المصاريف الجنائية.