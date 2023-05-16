السجن 3 سنوات لمتهم يروج 7 أصناف لمواد مخدرة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم يروج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها "إ. أ. ر"، ويبلغ من العمر 31 عاما، حيث أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش، والميثافيتامين، والكربوكسميد اندازول، والحشيش، والانفيتامين، والترامادول، والبنزو هيكسول.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات، كما ثبت من تقرير مستشفى السلام أن العينة المأخوذة من المتهم ايجابية الانفيتامين المخدر.

قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريم ومبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.