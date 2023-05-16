المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير رخصة قيادة سيارة فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير عام 2023، بدائره قسم الميناء بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها "ر. م. م" - مساعد سائق سيارة نقل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو رخصه قيادة باسم "ش. م. م"، والمنسوب صدورها لوحدة مرور فاقوس إداره مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن أتفق مع المجهول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد اثباتها بها فحررها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام بأن قدمه إلى أحد ماموري الضبط القضائي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة، ولاعمال أثرها مع علمه بانها مزورة.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن الرخصة المضبوطة مزورة كليا باستخدام طابعة كمبيوترية ليزرية ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور، وثبت باستعلام الحاسب الآلي من إداره مرور بورسعيد وجود رخصة قيادة درجه أولى بإسم شقيق المتهم، ولكن ببيانات غير مطابقة لبيانات الرخصة المضبوطة من حيث الرقم القومي وتاريخ التحرير والانتهاء.

حكمت المحكمة بمعاقبه المتهم محمد مصطفى محمد بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.