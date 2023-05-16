الزراعة: تجديد اعتماد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية 4 سنوات

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع للمعهد نجح فى اجتياز اختبارات تجديد الإعتماد الدولى (17025/2017) من المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك" لمدة 4 سنوات أخرى تبدأ من مايو 2023 حتى مايو 2027.

وأضاف "قمحاوى" أن هذا الاعتماد سوف يسهم فى جهود وزارة الزراعة لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصرى مشيرا إلى أن هذا المعمل يعتبر من مصاف المعامل التى تعمل فى هذا المجال حيث يقوم المعهد بتدبير كافه الاحتياجات لضمان حسن سير العمل به وتنفيذ اهدافه.

ووجه قمحاوى الشكر إلى المهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد كما قدم التهنئة إلى الدكتورة سحر يوسف مديرة المعمل على تجديد الاعتماد.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد شلبى المشرف على المعمل أن ذلك يأتى فى إطار إتاحة وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث ومدير المعهد كافة الإمكانيات للمعمل لكى يكون الأول من نوعه فى مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية التى تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة والزيتون والعنب والفاكهه حجرية النواه والمعتمده دوليا بما يساهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين ومواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين فى القطاع الزراعى، وحماية المستهلك المصري.

وأوضحت الدكتورة سحر يوسف مديرة المعمل أن سمارت لاب حاصل على شهادة الايزو ISO/IEC 9001:2015 والتى تتضمن توفر المواصفات القياسية التى تتعلق بنظام إدارة الجودة فى المعامل وعلى شهادة الايزو ISO/IEC 17025:2017 والخاصة بتقييم كفاءة مختبرات الفحص التى تعتمد على تكنولوجيا الـ DNA وإصدار شهادات دولية للخلو من الأمراض الفيروسية والفيتوبلازما التى تصيب المحاصيل البستانية الهامة.

وأضافت أنه قد تم اعتماد المعمل لبعض طرق التشخيص المرضى التى تعتمد على تقنيات التكنولوجيا الحيوية من خلال الخبراء التابعين للمجلس الوطنى، حيث قاموا بالفحص والتدقيق فى نظام الجودة وطرق التشخيص المختلفة وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز.

الجدير بالذكر أن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تتركز مهامه فى استخدام أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيريا إلى جانب تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض وأن رؤية المعمل هى زيادة الوعى بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعى بين العاملين فى القطاع الزراعى من خلال عقد الدورات التدريبية التى تهتم بتوصيل كل ماهو جديد فى مجال الأمراض النباتية وتشخيصها.

كما يقوم المعمل بإصدار نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف علية والإبلاغ فى حالة ظهور امراض جديدة وتتضمن النشرات أيضا طرق الوقاية والعلاج ومن أولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم فى التعرف على الامراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة فى زيادة إنتاجية القطاع الزراعى ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.