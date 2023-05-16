الداخلية تلاحق حائزى المخدرات فى القاهرة بحملات أمنية مكبرة

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط ( شخصين " لهما معلومات جنائية " ) حال استقلالهما سيارة بدون تراخيص قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة )، وضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ) حال استقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية )، وبحوزتهما (كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.