الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال شخص النيران فى منزل سيدتين

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن استغاثة سيدتان من قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بمنزلهما بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد السيدتان وتبين أنهما (ربة منزل ، وابنتها - مقيمتان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) وباستدعائهما وسؤالهما قررتا بتضررهما من نجل الأولى "شقيق الثانية" (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بذات الناحية) لقيامه بإضرام النيران ببعض المخلفات المتواجدة خلف باب منزلهما وتم إخماد الحريق فـى حينه دون حدوث أية إصابات أو تلفيات أخرى ، وعللتا ذلك لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

باستدعاء المشكو فـى حقه وسؤاله أنكر ما نُسب إليه وأضاف بقيام سالفتى الذكر بإضرام النيران لإلصاق الاتهام به ، وعلل ذلك لذات الخلافات ومنعهما له من دخول المنزل ، وبإعادة مناقشة الشاكيتان .. قررا بافتعال الواقعة لإلصاق الاتهام بالمذكور ونشر مقطع الفيديو لكسب تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.