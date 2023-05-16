الدائرة الثامنة بمجمع محاكم وادي النطرون تحدد نظر 5 قضايا إرهاب من 20 لـ 23 مايو

كتب إبراهيم قاسم

تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون ، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، فى نظر 5 قضايا إرهاب، اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 23 مايو.

وتنظر المحكمة يوم السبت 20 مايو القضية رقم 1459 جنايات الخانكة لسنة 2017 والمعروفة باسم قضية "مجموعة الخانكة" المتهم فيها 23 متهما بتهم مختلفة من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد - زجاجات ممتلئة بالبنزين - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني فى القضية بعد ضبطه.

وتواصل المحكمة خلال جلسة الاحد 22 مايو نظر قضيتين، الأولى تحمل رقم 5 لسنة 2014 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 132 متهما بتهم مختلفة والمعروفة باسم "كتائب الإخوان المسلحة في كفر الشيخ" ويمثل فيها المتهم 74 متهما بتهمة الاشتراك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة، وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المواطنين المتواجدين بمناطق الاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم بأن تجمعوا بمسيرة بالأماكن سالفة الذكر حاملين أسلحة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم للخطر وتكدير السلم والأمن والسكينة العامة.

- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي قرن غزال- سكاكين" وأدوات عددها اثنى عشر زجاجة مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأماكن التجمعات وبقصد استعمالها للإخلال بالنظام العام والأمن العام.

- جهروا بالصياح والغناء بهتافات مناهضة لمؤسسات الدولة لإثارة الفتن في تظاهرة بالطريق العام واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بالاهالي بأن أطلقوا أعيرة نارية ومواد ملتهبة مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن على النحو المبين بالتحقيقات.

والقضية الثانية تحمل رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 متهما بتهم مختلفة والمعروفة بإسم "جماعة قويسنا" ويمثل فيها المتهم التاسع بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة -بنادق آلية- وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وخلال جلسة الإثنين 22 مايو تنظر المحكمة القضية رقم 1578 لسنة 2020 مركز الخانكة والمتهم فيها 28 متهم يمثل منهم أمام المحكمة 26 متهم بتهم متعددة منها ارتكبوا وآخرون عملا ارهابيا باستخدامهم القوة والعنف قبل المجني عليهم من الموظفين العمومين بمحافظة القليوبية ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ القرارات وعرقلة السلطة العامة عن القيام بواجبها وتعطيل تطبيق احكام القوانين واللوائح.

وفى جلسة الثلاثاء 23 مايو تستكمل المحكمة نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين والمعروفة باسم "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ" ويمثل منهم أمام المحكمة عدد خمسة متهمين بتهم مختلفة وهي تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.