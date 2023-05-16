الحموضة المعوية.. هل هي علامة على القلق؟

كتب – حسام الشقويرى

الحموضة المعوية هي حالة قد يعاني منها الكثيرون ، وهى أحد الأعراض الأساسية لارتجاع الحمض ، حيث يعود بعض الطعام من بطنك إلى أنبوب الطعام و في هذه الحالة ، تشعر بحرقان في القلب، و الأسباب الرئيسية للحموضة المعوية هي عادات الأكل وأسلوب الحياة غير الصحية. تشمل هذه العادات الإفراط في الأكل أو الأكل قبل النوم مباشرة وما إلى ذلك. ويمكن أن تكون عادات مثل الإجهاد والسمنة والتدخين وما إلى ذلك من الأسباب الرئيسية للحموضة المعوية ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والحموضة العارضة شائعة، يمكنك علاجها في المنزل باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل شراب مضاد للحموضة. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعدك تغيير عاداتك الغذائية ونمط حياتك. ومع ذلك ، فإن مضادات الحموضة تسبب آثارًا ضارة مثل الإمساك أو الإسهال. لذلك ، يجب عليك دائمًا تناولها بعد استشارة طبيبك.

وتحتاج إلى استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض حرقة شديدة. يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى بعض الاضطرابات الصحية مثل التهاب المريء ومتلازمة باريت وما إلى ذلك. لذلك ، يجب عليك مراجعة الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من حرقة شديدة.

والحموضة المعوية هي إحساس غير مريح بالحرقان في صدرك. يمكن أن يتحرك صعودًا إلى رقبتك وحلقك. تحصل عليه إما بعد الإفراط في تناول وجبة ضخمة أو الاستلقاء بعد وجبتك. يستمر من ثوان إلى عدة ساعات. يزداد الإحساس سوءًا عند الخلود إلى الفراش فور تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تلعب عادات نمط حياتك أيضًا دورًا في سبب إصابتك بحرقة المعدة. غالبًا ما تساهم هذه العوامل اليومية في الحالات الطبية التي تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز.