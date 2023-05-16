اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: إنشاء 60 ألف وحدة إسكان اجتماعى والبدء فى تنفيذ 130 ألف أخرى 23/24

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:00 ص
الحكومة: إنشاء 60 ألف وحدة إسكان اجتماعى والبدء فى تنفيذ 130 ألف أخرى 23/24 لجنة الخطة بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 ، في مجال الإسكان الاجتماعي، نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، حسبما تشير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. 
 
وتشير السعيد إلى أنه من المستهدف خلال العام الجديد البدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع المشروعات القومية للطرق والكباري والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق.
 
وتوضح السعيد أنه من المستهدف استكمال خطة إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع للجهات الحكومية. 
 
ووفقا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي  توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
ويتبع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنه 2018 بهدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل. 
 
يُشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
 

مجلس النواب

الحكومة

وزيرة التخطيط

خطة 2324

الاسكان الاجتماعي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة