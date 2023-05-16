الحشرات تفضح القتلة.. جريمة قتل كشفتها "نملة"

كتب أحمد حسنى

جرائم القتل عادةً ما تحل شفراتها بالشهود وكاميرات المراقبة واعترافات المتهمين، لكن هناك جزء يخفى عن الجميع وهو استخدام الحشرات في حل لغز جريمة مهما كانت درجة صعوبتها، ولعل أقل تلك الحشرات حجماً هي "النملة"، والسؤال هنا هل يمكن لـ"نملة" أن تخل لغز قضية قتل على سبيل المثال؟.

الإجابة عن هذا التساؤل يكون بالقطع نعم، فعلم الحشرات يستخدم لحل الكثير من القضايا الجنائية ومنها قضايا القتل.

فلعل هذه القصة تخبرنا عن دور الحشرات العامة في حل الجرائم..

ففي دولة الإمارات وتحديداً بإمارة دبي، تم العثور على جثة سيدة بالطرقات، رئيس الفحص الطبي بالأدلة الجنائية في شرطة دبى، أكد أن فى البداية كانت أقوال الزوج، إن الضحية لقت حتفها في حادثة دهس عادية.

لكن الفحص أثبت وجود حشرة " نمل من نوع معين تعيش في إحدى الإمارات ولا وجود لها في دبى"، وهو ما يعكس أقوال المتهم، إذ إن وجود الحشرة كشف بعد التحري أن جريمة القتل حدثت فى إمارة أخرى، وتم نقل الجثة بعد ذلك إلى دبي لإخفاء معالم الجريمة، فما كان من سلطات التحقيق إلا أن واجهت المتهم بتلك الحقائق ما دفعه للاعتراف، وبالتالى تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".