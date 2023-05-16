اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:52 م
أكرم القصاص
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البرلمان الألمانى يعارض تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:36 م
البرلمان الألمانى يعارض تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة البرلمان الألمانى
وكالات

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عارضت لجنة الدفاع في البوندستاج (البرلمان الألماني)، تزويد كييف بطائرات مقاتلة ألمانية.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت رئيسة لجنة الدفاع ماري أغنيس ستراك زيمرمان، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا ينبغي أن تحلق مقاتلات غربية، سواء كانت من طراز تورنادو أو يوروفايتر، فوق المجال الجوي الأوكراني".
 
وأوضحت أن هذا يعود إلى جملة من الصعوبات من بينها صعوبة التدريب.
 
وفي الوقت نفسه، أشارت رئيسة لجنة الدفاع بأنه يجب تزويد كييف بأنواع أخرى من الطائرات، مثل طائرات "ميغ-29" سوفيتية الصنع أو مقاتلات "إف-16" أمريكية الصنع.
 
وتعليقا على إمكانية تسليم المزيد من الدبابات إلى كييف، أشارت ستراك زيمرمان، إلى أنه "يمكن شراء وحدات إضافية من دول لا تحتاج إليها.
 
وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالين بيربوك، في أكثر من مناسبة أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.
 

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