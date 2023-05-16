اليوم السابع
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"البحث العلمي" تعلن الشركات الناشئة المنضمة لحاضنة جامعة حلوان للتطبيقات

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:17 م
"البحث العلمي" تعلن الشركات الناشئة المنضمة لحاضنة جامعة حلوان للتطبيقات إعلان الشركات الناشئة بجامعة حلوان فى التطبيقات التكنولوجية
كتب محمد صبحى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر عن الشركات التكنولوجية الناشئة الجديدة المنضمة إلى باقة حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومن بينها الشركات المنضمة لحاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster. 
 
وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن برنامج "انطلاق" يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية. 
 
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له - اهتمام الجامعة بدعم الحاضنات التكنولوجية والتي تعمل علي تعميق الإنتاج المحلي وخلق وظائف لرواد الأعمال من الطلاب و الباحثين و المبتكرين لتصبح جامعة حلوان منتجة و مستثمرة للمعرفة.
 
من جانبها، قالت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث،  أن الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان تهدف إلى توفير بيئة داعمة للإبتكارمن تمويل وتدريب ودعم فني وانتقاء أفضل الأفكار للإحتضان وتخريج عدد من الشركات الناشئة سنويًا .
 
وأضافت أنه تم تنفيذ معسكر الإعداد بحاضنة Biocluster بالإستعانة بخبراء في مجال ريادة الأعمال علي مدار 4 اسابيع، لـ 15 فريقا تم اختيارهم من 50 فريقا تقدموا بطلبات احتضان وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جلال, إستشاري ريادة الأعمال و تطوير الحاضنات وعميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر، لافتة إلى أنه في اليوم الختامي للمعسكر تم تقييم الأفكار المتقدمة بواسطة لجنة تحكيم من الخبراء والمتخصصين. 
 
بدوره، قال الدكتور إيهاب عبدالرؤف عيسوي الباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية أن نتيجة الدفعة الأولى للشركات الناشئة التي اجتازت معسكر الإعداد الأول بحاضنة أعمال Biocluster  التابعة لبرنامج "انطلاق" هي إنضمام خمس شركات ناشئة تقدم منتجات و خدمات في مجالات التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهي:
• Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية 
• BTX      لإنتاج الكواشف التشخيصية          
• Clayotech     لإنتاج  طفلة تبيض الزيوت   
• iSILICO      منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء 
• Green Bike   لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر 
 
وأشاد عيسوى بالدعم المقدم وتوفير كل الإمكانات والتسهيلات من رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، مع المتابعة والدعم المستمر من الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وياسمين سمير المدير التنفيذي للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، وذلك في إطار تحقيق الهدف بأن تصبح حاضنة أعمال Biocluster للتكنولوجيا الحيوية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي  مستدام في مصر.
 
 

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