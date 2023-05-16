اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة ميلانو بمقر المطرانية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:36 م
البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة ميلانو بمقر المطرانية البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة ميلانو بمقر المطرانية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء في مقر مطرانية ميلانو، المونسينيور ماريو ديلبيني رئيس أساقفة ميلانو، للكنيسة الكاثوليكية، الذي جاء للترحيب بقداسة البابا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارة رئيس الأساقفة معتبرًا إياها امتدادًا للمحبة التي بدأت بزيارة قداسته، لقداسة البابا فرنسيس، وأقمنا لقاءات كلها تثبت السعي الجاد نحو المحبة والوحدة، ثم جئنا إلى ميلانو التى لها تاريخ عريق ورسالة مسيحية تشهد للمسيح وشهادة قوية، فنحن سعداء بهذه الزيارة، وبزيارتكم لنا اليوم.

من جانبه شكر رئيس الأساقفة على كلماته ومحبته، مشيرًا إلى أنه معجب بدور الكنيسة القبطية من حيث اهتمامها بالأطفال خاصة الذين في كنائس المهجر، وتشجيع الكنيسة الأم دائمًا لهم. 

ورد قداسة البابا: إن الإيمان يثمر جيلًا تقيًّا، ونحن في الكنيسة القبطية لدينا "مدارس الأحد" ونحن جميعًا الآباء الاساقفة والكهنة، الذين معي كلنا كنا في مدارس الأحد وتعلمنا في حضن كنيستنا حتى التحقنا باجتماعات الشباب والتي أصبحت صعبة جدًا في خدمتها في هذا الزمان، ومع ذلك تجتهد الكنيسة لرعاية شبابها وإقامة جيل تقي يخدم الكنيسة والمجتمع.  

استقبال البابا تواضروس رئيس أساقفة ميلانو
استقبال البابا تواضروس رئيس أساقفة ميلانو

 

البابا تواضروس مع رئيس أساقفة ميلانو
البابا تواضروس مع رئيس أساقفة ميلانو

 

البابا تواضروس مع رئيس الأساقفة
البابا تواضروس مع رئيس الأساقفة

 

البابا تواضرويس
البابا تواضرويس

 

قداسة البابا مع رئيس الأساقفة
قداسة البابا مع رئيس الأساقفة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ميلانو

رئيس اساقفه ميلانو



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