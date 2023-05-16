اعرف مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص بالجيزة.. يربط الدائرى شمالًا وجنوبًا

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو توضيحي لمسار ومطالع ومنازل محور عمرو بن العاص الجديد ونسب العمل به بقطاعات فيصل والهرم.

وأوضحت المحافظة أن المحور الجديد يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، وذلك بطول 4.3كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

وأشارت إلى أن المحور يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية خاصة شارعي فيصل والهرم.