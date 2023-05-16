9 معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد.. يخدم أكثر المناطق ازدحاما بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أشهر قليلة باتت تفصلنا عن تشغيل محور عمرو بن العاص الجديد تجريبيا، الذي يقام وسط أكثر المناطق ازدحاما بمحافظة الجيزة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي "محور صفط اللبن" والدائري الجنوبي "دائري المنيب – المعادي".

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية 5 معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد..

1- يربط المحور الجديد القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).

2- يمتد المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

3- يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

4- يتقاطع المحور مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

5- يقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

6- يختصر المسافة بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي.

7- يقلل الكثافة المرورية بشارعي فيصل والهرم للمتجه للمناطق المجاورة.

8- يستهدف المشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الفرعية للمحور.

9- يشهد المشروع استغلال المساحات الخالية أسفل المحور في تنفيذ مشروعات خدمية على طول المحور.