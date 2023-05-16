إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، تلقي بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون في المنطقة الواقعة ما بين جزيرة البط وقاعة اللؤلؤة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 15 شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





