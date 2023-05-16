اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:04 ص
إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق بحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، تلقي بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون في المنطقة الواقعة ما بين جزيرة البط وقاعة اللؤلؤة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 15 شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 



 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة