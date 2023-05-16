إصابة فتاة خلال تدخلها لفض مشاجرة بين عمها وآخر بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية إصابة فتاة في العقد الثاني من العمر، بدائرة مركز شرطة قليوب، بعدة إصابات مختلفة في أنحاء جسدها خلال مشاجرة بين عملها وأحد الأشخاص، وخلال تدخلها للدفاع تعدى عليها المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ يفيد باستقبال مستشفى قليوب العام فتاة مقيم بدائرة المركز مصابة بعدة إصابات مختلفة في أنحاء جسدها، إثر التعدى عليها من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، إثر ادعاء مشاجرة مع آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث بدائرة مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة فتاة تدعى "هبة . ع" 27 سنة، بإصابات بالوجه، إثر مشاجرة نشبت بين عمها وأحد أصدقائه، وأثناء تدخلها للدفاع عن عمها ومحاوله إنقاذه تعدى المتهم عليها بسلاح أبيض "مطواة" تسبب في الإصابات المشار إليها. جرى نقل المصابة لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار ضبط المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق.