اليوم السابع
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إشادة دولية بمركز تدريب "الشرابية" فى تأهيل الشباب لسوق العمل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:58 م
إشادة دولية بمركز تدريب "الشرابية" فى تأهيل الشباب لسوق العمل مركز تدريب "شهداء الكتيبة 103 "
كتبت آية دعبس

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استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، وذلك فى زيارة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، ومكتب تشغيل منطقه غرب مدينة نصر، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهنى وتعزيز الخدمات التى تقدمها تلك الجهات ، تحت إشراف الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التى تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين .

 

وأشاد وفد الوكالة بقدرة مركز التدريب علي تحقيق الهدف من التدريب، وإلحاق المتدربين بسوق العمل علي المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب .

 

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة فى تقريره للوزارة، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتدريب المهني، وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب، وكذلك الخدمات التى تقدمها المديرية بشكل عام، وخطة التدريب المهنى، ثم تفقد الوفد أقسام المركز والذي يضم ( قاعات الحاسب الآلى ومعمل اللغات - وقسم الخياطة والتفصيل- وورش اللحام - والطاقة الشمسية ) وباقى الأقسام بالمركز .

 

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى مجموعة من المتدربين لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم، والذى ساهم فى تأهيلهم وإصقال مهاراتهم من اجل الحصول علي فرص عمل مناسبه لهم ، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر .


القوى العاملة

مراكز تدريب القوى العاملة

التدريبات المهنية

سوق العمل

giz

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي



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