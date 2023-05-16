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إزالة عقارات بالبساتين بمسار طريق الخدمة بالطريق الدائرى.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:43 ص
إزالة عقارات بالبساتين بمسار طريق الخدمة بالطريق الدائرى.. صور إزالة عقارات
كتب سيد الخلفاوى

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تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استكمال تنفيذ إزالة العقارات بالطريق الدائري تحت اشراف اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين بمعاونة قسم شرطة البساتين وشرطة المرافق ومباحث المرافق وذلك لانشاء الطريق السطحى الموازى للطريق الدائرى و ذلك بعد اعمال تطويره طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وبالتزامن مع تنفيذ أعمال التطوير يتم تنفيذ طريق خدمة بعرض 10 أمتار، بجوار الطريق الدائرى من جانبى الطريق ليتم تخصيصه فيما بعد للميكروباص.

وتنفذ وزارة النقل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

إزالة العقارات أسفل الدائرى
إزالة العقارات أسفل الدائرى

 

إزالة عقارين
إزالة عقارين

 

عمليات إزالة العقارات
عمليات إزالة العقارات

 

عمليات الإزالة
عمليات الإزالة

 


انارة الدائري

الطريق الدائري

الدائري

توسعة الدائري

طريق الخدمة

الميكروباص



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