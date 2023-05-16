وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن الجيش الروسي، هاجم أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق وأطلق 18 صاروخا جويا وبحريا وبريا من مختلف الأنواع، موضحة أن 6 صواريخ باليستية جوية من طراز "Kh-47M2 Kinzhal" تم إطلاقها من 6 طائرات "MiG-31K" و9 صواريخ "كاليبر" من السفن الحربية في البحر الأسود، وكذلك 3 صواريخ أرضية (S-400 ، إسكندر- M)" مشيرة إلى أنه تم تدمير جميع الصواريخ الـ18 بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي السياق، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في عدة أحياء بالعاصمة (كييف) جراء القصف الروسي المستمر خلال الليلة الماضية، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "إن الحطام المتساقط فوق المدينة أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما تسبب في إشعال النار في عدة سيارات".

وكشفت الإدارة العسكرية لمدينة (كييف) تفاصيل الضربة الصاروخية الروسية "الكثيفة والمعقدة" الأخيرة، حيث ذكرت تقارير أولية أن حطام الصواريخ سقط في 5 مناطق بالمدينة..مضيفة "أنه منذ الهجوم الجوي الثامن على كييف أوائل شهر مايو الجاري هذه المرة، شن العدو ضربة معقدة من اتجاهات مختلفة في وقت واحد، مستخدما طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية محتملة".

ووفقًا للبيانات الأولية "اشتعلت النيران في مبنى غير سكني وعدة سيارات حيث تم إخماد الحريق، وفي باقي المناطق، الضرر ضئيل - وفي معظم الحالات، تم العثور على حطام سقط على السيارات المتوقفة أو المناطق السكنية أو مناطق متنزهات الغابات، حاليًا، لا توجد تقارير عن الضحايا".

وفي وقت سابق، أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن سقوط 3 ضحايا نتيجة الهجوم الصاروخي الروسي.

في المقابل.. أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمنطقة بريانسك.

وقال بوجوماز، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "إن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية، ولم تقع إصابات"، مشيرا إلى تضرر شرفة أحد المباني السكنية دون وقوع إصابات.

وفي سياق آخر..أكد قائد أسطول البحر الأسود الروسي فيكتور سوكولوف أن الأسطول سيحصل على سفن جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وقال سوكولوف - في تصريحات صحفية - "خلال العام الجاري سيحصل أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي على 3 سفن صاروخية من نوع "كاراكورت" بنيت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 22800، وبحلول نهاية العام الجاري سيحصل الأسطول أيضا على سفينة دوريات عسكرية جديدة مطورة في إطار المشروع 22160".

وأوضح أن طول كل سفينة من سفن "كاركورت" الصاروخية الروسية يبلغ 67 مترا، وعرضها 11 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر إلى 15 يوما.

بدوره، أشار مؤسس قوات (فاجنر) الروسية يفجيني بريجوجين، إلى أن الوحدات العسكرية تقدمت 220 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث فرضت سيطرتها على 105 آلاف متر مربع.. قائلا "إن وحدات فاجنر تقدمت في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 220 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 105 آلاف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".. مضيفا "هناك 1.59 كيلومتر مربع من أراضي المدينة لا يزال تحت سيطرة العدو، بالإضافة إلى 12 مبنى يستخدمها العدو ".

وكانت قوات "فاجنر" العسكرية الخاصة قد تقدمت أمس مسافة 130 مترا مربعا في أرتيوموفسك، حيث نفذت المجموعات الهجومية مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت.