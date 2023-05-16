اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:44 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفواكه
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ9.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ15 جنيها

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه..

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 38.5 جنيه.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ21 جنيه.

-الموز البلدى 15 جنيها.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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