أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى: ليسيكو مصر، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وابن سينا فارما.



البورصة تخسر 11 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.78%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 32.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 141.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.94%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.85%.

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.084 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.584 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 23.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- حق اكتتاب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو-1 بسعر إغلاق 14.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 15.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 107.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 26.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.