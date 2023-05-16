أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ليسيكو مصر، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وابن سينا فارما.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.78%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 32.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 141.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3743 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

صفقة بلتون

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعدد 22.5 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترت مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 170 ألف سهم، 2000 سهم، 51.5 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، على التوالي.

ليسيكو

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة ليسيكو مصر، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 63%، وبلغ صفاي الربح 89 مليون جنيه، وأرجعت صافي الربح إلى زيادة مجمل الربح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بقدار 348 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 13 مليون جنيه.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت شركة أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على خطة الإدارة المقترحة في إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة المملوكة للشركة في هولاند والبرازيل على مرحلة أو عدة مراحل بما في ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الأمر.